В Тюмени 2 августа светофоры на двух перекрестках перестанут работать

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В областной столице 2 августа перестанут работать два светофора. По информации с сайта «Тюменьгортранс», один из светофоров в районе Дома обороны уже перестал работать. В 9.00 в связи с плановым отключением света на пересечении улиц Авторемонтной — Механизаторов погас светофор. Специалисты уверяют, что он заработает в 13.00.
А вот второй светофор тоже по причине планового отключения света как раз погаснет в 13.00. На пересечении улиц Фабричная — Мельникайте светофор не будет работать до 17.00.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что во время аварийного отключения светофора в районе ДК «Строителя» произошла авария.
Мотоциклист остановился, чтобы пропустить пешехода. Однако в это же самое время в мотоцикл въехал автомобиль.