В Тюмени 2 августа светофоры на двух перекрестках перестанут работать

В областной столице 2 августа перестанут работать два светофора. По информации с сайта «Тюменьгортранс», один из светофоров в районе Дома обороны уже перестал работать. В 9.00 в связи с плановым отключением света на пересечении улиц Авторемонтной — Механизаторов погас светофор. Специалисты уверяют, что он заработает в 13.00.