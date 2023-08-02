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В Тюмени 2 августа светофоры на двух перекрестках перестанут работать

2 августа 2023, 06:32
Светофоры погаснут в центре и в районе Дома обороны
Это связано с плановым отключением электричества.

В областной столице 2 августа перестанут работать два светофора. По информации с сайта «Тюменьгортранс», один из светофоров в районе Дома обороны уже перестал работать. В 9.00 в связи с плановым отключением света на пересечении улиц Авторемонтной — Механизаторов погас светофор. Специалисты уверяют, что он заработает в 13.00.

А вот второй светофор тоже по причине планового отключения света как раз погаснет в 13.00. На пересечении улиц Фабричная — Мельникайте светофор не будет работать до 17.00.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что во время аварийного отключения светофора в районе ДК «Строителя» произошла авария.

Мотоциклист остановился, чтобы пропустить пешехода. Однако в это же самое время в мотоцикл въехал автомобиль.

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#Анастасия Ильина#Светофор#Свет#Дороги
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