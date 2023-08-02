В Тобольске откроется ресторан «Вкусно и точка»

В июне «Наш город» сообщал, что сеть «Вкусно и точка» повысила цены на бургеры на 8%. Причиной роста стоимости являются повышение стоимости ингредиентов и проблемы с логистикой. В частности порция чизкейка теперь будет стоить 185 рублей вместо 175 рублей.