В Тобольске откроется ресторан «Вкусно и точка»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Точка общепита появится на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной.
«Идут строительно-монтажные работы. Открытие запланировано на декабрь 2023 года», — сообщили представители компании «Нашему городу».
В ресторане появится линия автораздачи готовых блюд. Заведение расположится в одноэтажном здании с летней верандой, в основное меню войдут напитки, выпечка и снеки. Сейчас идёт набор персонала.
В июне «Наш город» сообщал, что сеть «Вкусно и точка» повысила цены на бургеры на 8%. Причиной роста стоимости являются повышение стоимости ингредиентов и проблемы с логистикой. В частности порция чизкейка теперь будет стоить 185 рублей вместо 175 рублей.