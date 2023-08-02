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В Тобольске откроется ресторан «Вкусно и точка»

2 августа 2023, 12:41
Сейчас идет набор персонала.

Точка общепита появится на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной.

«Идут строительно-монтажные работы. Открытие запланировано на декабрь 2023 года», — сообщили представители компании «Нашему городу».

В ресторане появится линия автораздачи готовых блюд. Заведение расположится в одноэтажном здании с летней верандой, в основное меню войдут напитки, выпечка и снеки. Сейчас идёт набор персонала.

В июне «Наш город» сообщал, что сеть «Вкусно и точка» повысила цены на бургеры на 8%. Причиной роста стоимости являются повышение стоимости ингредиентов и проблемы с логистикой. В частности порция чизкейка теперь будет стоить 185 рублей вместо 175 рублей.

Ресторан «Вкусно и точка» открылся в Тюмени после ремонта. Фото
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#Общество#Работа#Ресторан#Александр Мязин
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