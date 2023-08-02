Тюменка Маргарита Захарова вошла в число лучших молодых вокалистов страны

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Онлайн-конкурс «SUPER-HIT» для юных вокалистов в возрасте от 11 до 18 лет проходил в рамках проекта «Поколение М». Принять участие в нем могли ребята из любого региона страны. Для этого достаточно было посмотреть мастер-классы от юных артистов по правильному дыханию, развитию дикции, работе с микрофоном, игре на музыкальных инструментах, выбору сценического образа, созданию собственных треков, затем загрузить видеозапись своего выступления на онлайн-платформу.
Из сотен заявок жюри проекта отметило конкурсное выступление тюменской вокалистки Маргариты Захаровой, где она виртуозно исполнила кавер-версию песни «Выхода нет» группы «Сплин». Занять второе место ей помог сильный голос и серьезный творческий опыт, накопленный с раннего детства. Участие в проекте «Поколение М» в этом сезоне стало для нее дебютным, а узнала она о нем из социальных сетей.
Музыка занимает большую часть моей жизни. В этом году я закончила гимназию № 16, занимаюсь в центре музыкального и художественного развития «Romantic Sound». Планирую продолжить свое обучение в области эстрадно-джазового вокала в Тюменском институте культуры. Люблю снимать влоги с концертов, квартирников, а потом монтировать их для себя и друзей. Вдохновляюсь творчеством рок-групп Paramore, Wildways, многому у них учусь. Хочу и дальше заниматься творчеством, мечтаю построить карьеру в музыкальной сфере. Надеюсь, все сложится, — поделилась Маргарита Захарова.
Талантливые ребята из Тюменской области уже не раз становились победителями образовательного проекта «Поколение М» по многим направлениям.
Этот факт очередной раз доказывает, насколько важно молодежи не бояться, пробовать свои силы в творческих состязаниях и, как результат, побеждать. Мы гордимся, что помогаем детям приблизится к своей мечте. Например, наши цифровые продукты помогли победителям прошлого сезона — Екатерине Шадриной, Спартаку Сорокину и Денису Тухватуллину из Тюмени проявить себя на всю страну и определиться с дальнейшим выбором творческого пути. Уверена, что пример победительницы Маргариты вдохновит многих одаренных ребят на участие в нашем проекте «Поколение М», — прокомментировала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» компания конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.