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Тревел-блогер Ансталь: прямым рейсом из РФ можно долететь до Египта, Туниса, Сейшел

2 августа 2023, 10:10
Фото: pxhere.com
Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что из России прямыми авиарейсами можно долететь в такие страны Африки, как Египет, Тунис, Алжир, Марокко, и на Сейшельские острова.

Как передает NEWS.ru, блогер добавила, что скоро могут быть открыты прямые рейсы из России в Танзанию. Она рассказала, что в этой стране много «относительно доступных» сафари-парков и заповедников, где можно увидеть африканских животных в естественной среде обитания.

Ансталь также посоветовала хорошо спланировать поездку в Африку, изучить места, которые хотите посетить, местные обычаи, нанять местного переводчика и сделать прививки для профилактики распространенных там заболеваний.

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