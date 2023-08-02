Тревел-блогер Ансталь: прямым рейсом из РФ можно долететь до Египта, Туниса, Сейшел

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как передает NEWS.ru, блогер добавила, что скоро могут быть открыты прямые рейсы из России в Танзанию. Она рассказала, что в этой стране много «относительно доступных» сафари-парков и заповедников, где можно увидеть африканских животных в естественной среде обитания.
Ансталь также посоветовала хорошо спланировать поездку в Африку, изучить места, которые хотите посетить, местные обычаи, нанять местного переводчика и сделать прививки для профилактики распространенных там заболеваний.