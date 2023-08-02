Стали известны подробности падения тюменки из окна дома на Мельникайте

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Стали известны подробности инцидента на Мельникайте. Здесь у дома №113 днём из окна выпала девушка.
«Вызов поступил в 14:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 14:15. После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент находится в реанимации, где оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили «Нашему городу» представители депздрава.
Девушку нашли без сознания местные жители, они и вызвали медиков. Об этом ранее сообщал «Наш город».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 15 июля из окна многоэтажного дома выпала женщина 1989 года рождения. От полученных травм тоболячка скончалась на месте ЧП.