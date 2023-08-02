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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:15

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Стали известны подробности падения тюменки из окна дома на Мельникайте

2 августа 2023, 13:15
Фото: 1MI
Состояние женщины тяжелое.

Стали известны подробности инцидента на Мельникайте. Здесь у дома №113 днём из окна выпала девушка.

«Вызов поступил в 14:08, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 14:15. После осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент находится в реанимации, где оказывается вся необходимая помощь. Состояние: тяжелое», — сообщили «Нашему городу» представители депздрава.

Девушку нашли без сознания местные жители, они и вызвали медиков. Об этом ранее сообщал «Наш город».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 15 июля из окна многоэтажного дома выпала женщина 1989 года рождения. От полученных травм тоболячка скончалась на месте ЧП.

В Тюмени из окна 20-этажки по Тимофея Чаркова выпал мужчина
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Александр Мязин
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