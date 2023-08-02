С 18 августа у «Сапсана» будет еще одна остановка

Составы Санкт-Петербург — Москва № 761 и 785 будут отбывать из Питера в 09:10 и 21:00 соответственно и прибывать в Москву в 13:09 и 00:51. 761-й «Сапсан» будет совершать остановки в Угловке, Вышнем Волочке и Крюкове, а 785-й — в Чудове, Твери и Крюкове.