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РЭО: На Камчатке проводится форум «Экосистема. Заповедный край»

2 августа 2023, 14:45
Фото: piqsels.com
В Камчатском крае с 31 июля по 6 августа проходит Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край». Экопартнером мероприятия во второй раз выступает Российский экологический оператор.

На форуме РЭО организует мастер-классы по переработке, сессии на тему экологии, тематические клубы и соревнования по сдаче экоГТО, передает vostokmedia.com.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что компания не только экологизирует форум, например, устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов, но и подготовила ряд активностей для его участников.

«Они смогут узнать больше о реформе обращения с отходами, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и многом другом», — сказал Денис Буцаев.

Также, по его словам, в рамках мероприятия сотрудники РЭО проведут отраслевую сессию на тему зеленого предпринимательства. Буцаев отметил, что многих молодых людей волнуют проблемы экологии, и активисты стараются стать драйверами экологических изменений, создают свои бизнес-проекты.

«Как итог — формируются новая среда и стандарты как для бизнес-сообщества, так и потребителя», — сказал он.

В рамках форума в среду, 2 августа, прошли соревнования по экоГТО, на которых участники проверили знания на тему экологии.

В пятницу, 4 августа, запланирована отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла». Кроме того, до конца форума будет работать шатер РЭО с мастерской переработки.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что компания также подготовила насыщенную программу в рамках 20 тематических клубов. На них обсудят широкий спектр тем: от экологии как науки до ESG-повестки, технологий.

«Расскажем об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, а также об экологии в сфере образования», — добавил Дмитрий Бойко.

Форум «Экосистема. Заповедный край» входит в линейку платформы «Росмолодёжь.События». В этом году на форум подано 5120 заявок. По итогам работы форума участники подготовят обзор с анализом проблем экологического состояния России и предложения по улучшению ситуации.

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