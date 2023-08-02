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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 2 августа

2 августа 2023, 02:18
Фото: 1MI
Небольшой дождь ожидается в Тюмени

Вечером в Тюмени ожидаются дожди.

Вечером в областную столицу придут дожди.
Сюжет
Тюмень

В областной столице 2 августа в первой половине дня ожидается теплая погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в вечернее время воздух опустится с отметки +24 до +22. Кроме того, во второй половине дня ожидаются дожди.

Эксперты сообщают о северном ветре со скоростью 3,6 — 4,1 м/с. Влажность воздуха в дневное время составит 78%, а в вечернее — 93%.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что на север Тюменской области, в Тобольск идут дожди. Сегодня здесь, по прогнозам синоптиков, ожидаются ливни в течение всего дня. Влажность воздуха составит 88%. Ветер придет с северо-запада со скоростью 2,8 с/м.

В Заводоуковске облачно, но с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +23 — +25 градусов. Однако ночью здесь также ожидаются дожди. Влажность воздуха составить 92% в ночное время. Воздух придет с севера со скоростью 3,5 м/с.

А вот в соседнем Ялуторовске теплая погода будет стоять весь день. Здесь также облачно, но с прояснениями. При этом температура воздуха прогреется до +25 Дождей не ожидается.

Аналогичная ситуация просматривается в Ишиме. Облачно, с прояснениями и без дождей. Ночью будет пасмурно и влажность воздуха составить 91%. Однако днем воздух прогреется до + 25.

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