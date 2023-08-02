Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
В областной столице 2 августа в первой половине дня ожидается теплая погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в вечернее время воздух опустится с отметки +24 до +22. Кроме того, во второй половине дня ожидаются дожди.
Эксперты сообщают о северном ветре со скоростью 3,6 — 4,1 м/с. Влажность воздуха в дневное время составит 78%, а в вечернее — 93%.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что на север Тюменской области, в Тобольск идут дожди. Сегодня здесь, по прогнозам синоптиков, ожидаются ливни в течение всего дня. Влажность воздуха составит 88%. Ветер придет с северо-запада со скоростью 2,8 с/м.
В Заводоуковске облачно, но с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +23 — +25 градусов. Однако ночью здесь также ожидаются дожди. Влажность воздуха составить 92% в ночное время. Воздух придет с севера со скоростью 3,5 м/с.
А вот в соседнем Ялуторовске теплая погода будет стоять весь день. Здесь также облачно, но с прояснениями. При этом температура воздуха прогреется до +25 Дождей не ожидается.
Аналогичная ситуация просматривается в Ишиме. Облачно, с прояснениями и без дождей. Ночью будет пасмурно и влажность воздуха составить 91%. Однако днем воздух прогреется до + 25.