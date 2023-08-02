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Подозреваемого в терроризме тюменца отправили в психиатрическую лечебницу

2 августа 2023, 07:52
Фото: 1MI
Он является фигурантом «тюменского дела».

Тюменца, обвиняемого в терроризме, отправят в психиатрическую лечебницу. 25-летний молодой человек является фигурантом «тюменского дела». Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, ходатайство по делу подавал следователь. Романа П. обвиняют в участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению террористического акта.

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Сообщается, что тюменца отправят в Лебедевский филиал областной клинической психиатрической больницы. Здесь он будет находится до конца октября текущего года.

— В своем ходатайстве следователь ссылался на медицинское заключение комиссии экспертов, проведенной в отношении подсудимого. Согласно решению суда, Роман будет переведен в Лебедевский филиал ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница». После этого мера пресечения в виде заключения под стражу будет отменена. В лечебном учреждении Роман будет находиться по 29 октября 2023 года включительно, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее портал «Nashgorod.ru» писал о шестерых фигурантах в деле о терроризме. В июле этого года обвиняемым продлили срок пребывания в СИЗО на два месяца.

В ходе заседания Роман, которого сейчас отправляют на лечение в психиатрическую лечебницу, жаловался на состояние здоровья. Ранее он сообщал о пытках силовиков, которые поспособствовали тому, что у молодого человека начались проблемы со зрением.

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#Психиатрия#Терроризм#Анастасия Ильина
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