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Под Тюменью задержали пьяного водителя и бесправника, купившего ВАЗ на 18-летие

2 августа 2023, 10:47
Фото: 1MI
Водителей остановили недалеко от Тюмени.

В поселке Винзили Тюменского района инспекторами полка ДПС ГИБДД остановлен 21- летний житель областной столицы. Водитель «ВАЗ 2115» был пьян. Его задержали.

«Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец ехал в магазин за сигаретами, до этого пил крепкое пиво», — сообщили в ГИБДД.

Утром в Винзилях был задержан «бесправник» управлявший автомашиной «ВАЗ 2106». Инспекторы выяснили, что машина снята с учёта. Машину молодой человек приобрёл себе в июне на 18-летие. ГРЗ автомобиля были изъяты, транспортное средство поместили на специализированную стоянку, а водитель привлечён к административной ответственности.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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