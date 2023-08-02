Под Тюменью задержали пьяного водителя и бесправника, купившего ВАЗ на 18-летие

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В поселке Винзили Тюменского района инспекторами полка ДПС ГИБДД остановлен 21- летний житель областной столицы. Водитель «ВАЗ 2115» был пьян. Его задержали.
«Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Тюменец ехал в магазин за сигаретами, до этого пил крепкое пиво», — сообщили в ГИБДД.
Утром в Винзилях был задержан «бесправник» управлявший автомашиной «ВАЗ 2106». Инспекторы выяснили, что машина снята с учёта. Машину молодой человек приобрёл себе в июне на 18-летие. ГРЗ автомобиля были изъяты, транспортное средство поместили на специализированную стоянку, а водитель привлечён к административной ответственности.