Под Тюменью задержали пьяного водителя и бесправника, купившего ВАЗ на 18-летие

Утром в Винзилях был задержан «бесправник» управлявший автомашиной «ВАЗ 2106». Инспекторы выяснили, что машина снята с учёта. Машину молодой человек приобрёл себе в июне на 18-летие. ГРЗ автомобиля были изъяты, транспортное средство поместили на специализированную стоянку, а водитель привлечён к административной ответственности.