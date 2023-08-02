Особо опасный рецидивист требовал денег и перевода в тюменскую колонию

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Осужденный особо опасный рецидивист потребовал компенсацию в размере 80 тысяч рублей и перевода в тюменскую колонию. Оказалось, что осужденный является жителем села Исетское. Как сообщили в исетском районном суде, истец указал, что отбывать наказание его отправили в колонию особого режима в Кировскую область.
Рецидивиста не устроил тот факт, что учреждение находится достаточно далеко от места жительства заключенного. По его словам, по этой причине к нему не могут приехать родственники. Сообщается, что ФСИН России его ходатайство не удовлетворил.