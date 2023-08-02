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Published Сегодня, 09:26

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Особо опасный рецидивист требовал денег и перевода в тюменскую колонию

2 августа 2023, 09:26
Фото: 1MI
Рецидивист захотел отсидеть наказание в тюменской колонии
Ему не хотелось отбывать наказание в Кировской области.

Осужденный особо опасный рецидивист потребовал компенсацию в размере 80 тысяч рублей и перевода в тюменскую колонию. Оказалось, что осужденный является жителем села Исетское. Как сообщили в исетском районном суде, истец указал, что отбывать наказание его отправили в колонию особого режима в Кировскую область.

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Рецидивиста не устроил тот факт, что учреждение находится достаточно далеко от места жительства заключенного. По его словам, по этой причине к нему не могут приехать родственники. Сообщается, что ФСИН России его ходатайство не удовлетворил.

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#Рецидивист#Анастасия Ильина#Наказание#Тюрьма
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