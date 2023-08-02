Опыт «Росводоканал Тюмень» по профилактике травматизма обсудили на совещании

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Для изучения передового опыта «Росводоканал Тюмень» в сфере охраны труда были приглашены представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов государственного надзора и контроля в сфере трудового законодательства, региональных объединений работодателей, профессиональных союзов и органов местного самоуправления, а также работодатели Нижнетавдинского муниципального района.
Последние два года в регионе не фиксировались несчастные случаи на производстве при работах в ограниченных и замкнутых пространствах. По мнению участников совещаний в этом есть и заслуга Тюменского водоканала — основной эксплуатирующей организации водопроводных, канализационных сетей и колодцев.
«Мы и дальше продолжим работу по доведению информации до всех работодателей без исключения, как важно сегодня обеспечивать безопасность работников, потому что это не только экономическая составляющая благополучия деятельности предприятия. Это жизнь и здоровье людей», — отметил Алексей Райдер.
В компании «Росводоканал Тюмень» внедрена система управления безопасностью соответствующая лучшим практикам, утверждена политика в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности, которая определяет принципы деятельности предприятия, а также обязательства по обеспечению высокого уровня безопасности условий труда персонала и высокого уровня промышленной безопасности.
«Безопасность и комфортные условия работы сотрудников — приоритетная задача руководства компании. Большое внимание мы уделяем обеспечению работников качественной спецодеждой. Средства индивидуальной защиты должны быть не только качественными, но и удобными. С целью повышения улучшения условий труда, модернизируем производственные помещения постоянно обучаем сотрудников и требуем неукоснительного соблюдения требований охраны труда. Мы используем в работе передовые практики и готовы делиться имеющимся опытом», — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
С условиями работы на тюменском водоканале и новыми технологиями по управлению профессиональными рисками участники совещания ознакомились на экскурсии по предприятию.