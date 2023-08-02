Опыт «Росводоканал Тюмень» по профилактике травматизма обсудили на совещании

Последние два года в регионе не фиксировались несчастные случаи на производстве при работах в ограниченных и замкнутых пространствах. По мнению участников совещаний в этом есть и заслуга Тюменского водоканала — основной эксплуатирующей организации водопроводных, канализационных сетей и колодцев.