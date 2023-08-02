nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Изображение материала

«Недуг или ловушка?»: почему фигуранта «Тюменского дела» отправили в психушку

2 августа 2023, 10:53
Фото: nashgorod.ru
Фигуранта тюменского дела о терроризме отправили в психиатрическую больницу

Фигуранта тюменского дела о терроризме отправили в психиатрическую больницу

Ранее Роман Паклин не жаловался на ментальное здоровье.

Шестерых молодых людей обвиняют в создании террористического сообщества и подготовке к теракту. После предъявления обвинений и заявлений силовиков о том, что все ребята сознались в содеянном, пятеро фигурантов отозвали свои показания и заявили о пытках.

Известие о том, что одного из фигурантов «Тюменского дела» Романа Паклина отправили на лечение в психиатрическую лечебницу шокировало всех родных и знакомых парня. Известно, что ранее он не говорил о проблемах с психикой.

В разговоре с корреспондентом «Нашего города» Роман рассказывал о своем майском визите в психиатрическую клинику Екатеринбурга, которая произвела на него пугающее впечатление.

«Я видел, как люди выдирают себе волосы и едят фекалии. Помимо меня подсудимых в клинике не было, меня содержали с пациентами и мне давали таблетки, которые затуманивают разум. Я не знаю, за что меня судят. Меня не ознакамливают с материалами дела», — рассказал «Нашему городу» Паклин.
«Поедание фекалий, досудебное соглашение и пытки»: новые детали «Тюменского дела»
Узнать подробнее

Также парень жаловался на состояние своего физического здоровья. Он говорил, что, якобы, после пыток он почти потерял зрение и ему сложно ориентироваться в пространстве. Однако это не стало основанием для смягчения меры пресечения на время следствия.

Причина его помещения в психиатрическую больницу пока остается загадкой. Известно лишь, что к этому решению пришел следователь, получивший результаты экспертизы в Екатеринбурге.

«Может оказаться, что в период вменяемого преступления он был в невменяемом состоянии — тогда ему не будут назначать наказание за преступление и его отправят на длительное принудительное лечение. Да и он со дня прибытия в больницу может долго оттуда не выйти, эту меру часто продлевают. Но также могут признать, что проблемы с психикой возникли в СИЗО, тогда он получит срок при обвинительном приговоре. Это очень странное решение и пока неясно зачем оно принято. Может есть у этого некие особые цели, а не необходимость», — предполагает источник редакции, знакомы с ситуацией.

Судебная практика региона показывает, что иногда обвиняемые, отправленные в психбольницу, действительно, долгое время оттуда не выходят, а после суд признает людей невменяемыми.

«Наш город» направил письма Роману Паклину, чтобы узнать о его самочувствии и причинах перевода в психиатрическую клинику.

Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал об Алексее Л., которого, по мнению его адвоката, в СИЗО довели до суицидальных мыслей, что послужило причиной признание его невменяемым. Однако позже этот приговор был отменен.

Читайте также:
В Тюмени невменяемый 18-летний парень разгромил кофейню на РеспубликиНевменяемый мужчина на базе отдыха «Боровое» избил девочкуУчитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
#Алиса Вернер#Тюменское дело#Психиатрия#Психические заболевания#Областная психиатрическая больница#Тюменская область
Подпишитесь
«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ
Сегодня, 10:18
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Сегодня, 01:00
На утренниках дошкольников в Тюмени нарядят в военную форму
Сегодня, 02:54
После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав
Сегодня, 11:07
«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался
Сегодня, 12:10
В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин
Сегодня, 10:02