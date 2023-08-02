«Недуг или ловушка?»: почему фигуранта «Тюменского дела» отправили в психушку

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Шестерых молодых людей обвиняют в создании террористического сообщества и подготовке к теракту. После предъявления обвинений и заявлений силовиков о том, что все ребята сознались в содеянном, пятеро фигурантов отозвали свои показания и заявили о пытках.
Известие о том, что одного из фигурантов «Тюменского дела» Романа Паклина отправили на лечение в психиатрическую лечебницу шокировало всех родных и знакомых парня. Известно, что ранее он не говорил о проблемах с психикой.
В разговоре с корреспондентом «Нашего города» Роман рассказывал о своем майском визите в психиатрическую клинику Екатеринбурга, которая произвела на него пугающее впечатление.
«Я видел, как люди выдирают себе волосы и едят фекалии. Помимо меня подсудимых в клинике не было, меня содержали с пациентами и мне давали таблетки, которые затуманивают разум. Я не знаю, за что меня судят. Меня не ознакамливают с материалами дела», — рассказал «Нашему городу» Паклин.
Также парень жаловался на состояние своего физического здоровья. Он говорил, что, якобы, после пыток он почти потерял зрение и ему сложно ориентироваться в пространстве. Однако это не стало основанием для смягчения меры пресечения на время следствия.
Причина его помещения в психиатрическую больницу пока остается загадкой. Известно лишь, что к этому решению пришел следователь, получивший результаты экспертизы в Екатеринбурге.
«Может оказаться, что в период вменяемого преступления он был в невменяемом состоянии — тогда ему не будут назначать наказание за преступление и его отправят на длительное принудительное лечение. Да и он со дня прибытия в больницу может долго оттуда не выйти, эту меру часто продлевают. Но также могут признать, что проблемы с психикой возникли в СИЗО, тогда он получит срок при обвинительном приговоре. Это очень странное решение и пока неясно зачем оно принято. Может есть у этого некие особые цели, а не необходимость», — предполагает источник редакции, знакомы с ситуацией.
Судебная практика региона показывает, что иногда обвиняемые, отправленные в психбольницу, действительно, долгое время оттуда не выходят, а после суд признает людей невменяемыми.
«Наш город» направил письма Роману Паклину, чтобы узнать о его самочувствии и причинах перевода в психиатрическую клинику.
Ранее «Наш город» рассказывал об Алексее Л., которого, по мнению его адвоката, в СИЗО довели до суицидальных мыслей, что послужило причиной признание его невменяемым. Однако позже этот приговор был отменен.