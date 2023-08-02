Доллар уверенно приближается к отметке в 100 рублей

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
По данным «Новых Известий», теперь всё гораздо хуже — 92 рубля. Отечественная валюта сжалась почти в 3 раза. А за последнее время россияне успели пережить четыре крайне неприятных момента, связанных со взрывной девальвацией рубля. Это были пики в конце 2014 года, начале 2016-го, в марте 2022 года и этим летом.
Теперь доллар уверенно держится у отметки в 90 рублей. Неужели ничего нельзя сделать? Из-за падения валюты люди страдают от дорогих товаров и инфляции, производители не могут закупить современное оборудование и комплектующие.
«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж», — сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По договорённости с ЦБ объемы вывода валюты от продажи бизнеса не должны быть выше $1 млрд в месяц.
Между тем статистика по торговому балансу говорит о другом. Сейчас он профицитный — в России экспорт гораздо больше, чем импорт. В мае 2023 года он составил 10,42 млрд долларов. Это значительно меньше прошлогоднего рекордного профицита в $20,35 млрд, но сальдо положительное. В 2017, 2010 годах тоже были похожие значения.
Цены на нефть за последнее время тоже серьёзно выросли, сейчас около 83 долларов за баррель. ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной отказался от таргетирования курса рубля и поддержания его в заданном коридоре. Сейчас Центробанк думает о чем угодно, только не об укреплении рубля.
Взять хотя бы Китай. юань с начала 2023 года подешевел к доллару США только на 3,7%. По российским меркам — совсем незаметно.
ЦБ устами первого зампреда Ксении Юдаевой признавал, что ослабление рубля — это зло в экономике в судьбоносном ноябре 2014 года. Тогда же, когда Владимир Путин разъяснил все преимущества девальвации.
В России сейчас есть очень большие резервы. К 1 июля 2023 года объём запасов ФНБ вырос до 12,67 трлн рублей — это 8,4% ВВП, хотя к 1 января 2023 года они оценивались в 10,43 трлн рублей или 6,8% ВВП. Разница — более 29 млрд долларов.
Все понимают опасность дешёвого рубля, даже делают правильные заявления, но по факту ни Минфин, ни ЦБ не предпринимает никаких мер по регулированию обменного курса. Доходы бюджета важнее. И «правильная» отчетность наверх.