Доллар уверенно приближается к отметке в 100 рублей

Между тем статистика по торговому балансу говорит о другом. Сейчас он профицитный — в России экспорт гораздо больше, чем импорт. В мае 2023 года он составил 10,42 млрд долларов. Это значительно меньше прошлогоднего рекордного профицита в $20,35 млрд, но сальдо положительное. В 2017, 2010 годах тоже были похожие значения.