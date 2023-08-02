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Денис Буцаев: Беспилотники станут эффективным инструментом экомониторинга

2 августа 2023, 16:52
Фото: piqsels.com
При поддержке Российского экологического оператора в рамках интенсива «Архипелаг-2023» была организована лаборатория отраслевого применения «Экомониторинг», цель которой — определить возможности использования беспилотных авиационных систем (БАС) для экомониторинга в период до 2035 года.

Итоги работы лабораторий проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» были представлены 1 августа на конференции «Поколение дронов» в Новосибирске. В конференции, а также в оценке результатов принял участие Дмитрий Песков, специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию. Заместитель гендиректора ППК «РЭО» Алексей Буров подвел итоги работы экспертов лаборатории «Экомониторинг». Об этом информирует gorod55.ru.

Буров уточнил, что специалисты лаборатории в своей работе учитывали положения законопроекта по созданию ФГИС состояния окружающей среды. Оператором этой системы выступит РЭО. Законопроект был одобрен в конце июля Совфедом и Госдумой.

Предполагается, что информационная система должна обеспечивать такие возможности, как сбор экологических данных и их обработка, оценка состояния окружающей среды и прогноз его изменения в случае влияния внешних факторов. Речь идет как о природном, так и об антропогенном воздействии. Вся экологическая информация может быть получена с помощью современных беспилотных авиасистем.

В 2022 году РЭО обследовал 496 полигонов ТКО с помощью дронов. Благодаря собранной таким образом информации были определены основные параметры объектов, включая объемы накопленных ТКО, а также определена остаточная вместимость полигонов. Кроме этого, полученные данные позволили выявить более 3 тысяч нарушений, которые совершили эксплуатирующие организации.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что собранные дронами данные о состоянии полигонов ТКО подтверждают наличие значительных социальных и экономических эффектов от применения БАС в экологическом мониторинге.

Дмитрий Песков также счел эффективным применение беспилотных авиационный систем в сфере обращения с отходами. Эксперты «Экомониторинга» рассмотрели вопросы подготовки кадров для данного направления. Это операторы БПЛА и специалисты, которые занимаются обработкой информации, поступающей с них. Также есть потребность в разработчиках необходимого программного обеспечения для этих целей.

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