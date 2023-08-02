Денис Буцаев: Беспилотники станут эффективным инструментом экомониторинга

Предполагается, что информационная система должна обеспечивать такие возможности, как сбор экологических данных и их обработка, оценка состояния окружающей среды и прогноз его изменения в случае влияния внешних факторов. Речь идет как о природном, так и об антропогенном воздействии. Вся экологическая информация может быть получена с помощью современных беспилотных авиасистем.