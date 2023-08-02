Что такое эндометриоз и как он влияет на репродуктивное здоровье женщин

Эндометриоз — это хроническое женское заболевание, которое возникает, когда ткань, выстилающая матку изнутри, находится вне маточной полости, например, на яичниках, маточных трубах, в брюшине или даже в легких.