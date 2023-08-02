Что такое эндометриоз и как он влияет на репродуктивное здоровье женщин

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Это приводит к воспалению и образованию спаек в окружающих тканях, что снижает возможность зачатия естественным путем, объяснила в беседе с Pravda.Ru кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Ольга Уланкина.
Эндометриоз может развиваться незаметно в течение многих лет и часто приводит к бесплодию. Признаками этого заболевания могут быть тяжесть и боли внизу живота во время или перед менструацией, обильные и болезненные месячные выделения, а также боли или дискомфорт во время полового акта. Однако степень симптомов не всегда соответствует степени заболевания.
Обычно эндометрий изменяется каждый месяц под влиянием женских половых гормонов и выходит с кровью при месячных. В случае эндометриоза частицы эндометрия вне матки также реагируют на изменение гормонального баланса и кровоточат, но не могут покинуть тазовую полость. В результате образуется хроническое воспаление, которое меняет внутреннюю среду и затрудняет оплодотворение.
При эндометриозе эмбриону сложнее прикрепиться к эндометрию, поэтому он вымывается с кровью при месячных. В случае средней или тяжелой степени заболевания, причина бесплодия также может быть связана с наличием спаек в малом тазу, что мешает встрече яйцеклетки и сперматозоида.
Иногда эндометриоз может быть лечим, что даёт возможность женщине забеременеть. Однако в большинстве случаев для достижения материнства приходится обращаться к современным методам репродуктивной медицины.
Качество яйцеклеток при начальных стадиях эндометриоза обычно не ухудшается, основная проблема заключается в их прикреплении к эндометрию. Если женщина не получает результатов от проведенного лечения, ей могут предложить процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), что повышает шансы на успешную беременность. Однако для полного излечения от эндометриоза все равно потребуется лечение.