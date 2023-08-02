Андрей Воробьев: Очистные сооружения в Щелкове введут в строй досрочно

Губернатор Подмосковья сообщил, что в проект было инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Поблагодарив строителей за досрочную сдачу этого крупного объекта, он рассказал, что работы на нем проводятся в рамках национального проекта «Экология», и заявил, что данный нацпроект станет спасением для множества подмосковных городов. «Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения», — отметил он.