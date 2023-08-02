Андрей Воробьев: Очистные сооружения в Щелкове введут в строй досрочно

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Губернатор Подмосковья сообщил, что в проект было инвестировано порядка 18 миллиардов рублей. Поблагодарив строителей за досрочную сдачу этого крупного объекта, он рассказал, что работы на нем проводятся в рамках национального проекта «Экология», и заявил, что данный нацпроект станет спасением для множества подмосковных городов. «Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения», — отметил он.
Щелковские очистные сооружения, входящие в перечень самых масштабных в Российской Федерации, являются также крупнейшими в регионе. Они охватывают свыше 700 тысяч жителей в четырех муниципалитетах. Этот объект, который был возведен около 50 лет назад, со временем перестал справляться с нагрузкой по причине высокой степени изношенности, что явилось причиной появления неприятного запаха. Об этом сообщает издание mosregtoday.ru.
Завершение работ было сначала запланировано на 2024 год, но уже сейчас готовность объекта составляет 99%.
Сообщается, что была полностью обновлена система очистки и усовершенствована ее технология, установлено обеззараживание ультрафиолетом. Мощность очистных сооружений выросла на 25%.
«Важно, что оборудование, которое устанавливается на очистных, полностью отечественное, а зачастую подмосковное. Все очистные мы строим с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории», — отметил Андрей Воробьев.
В апреле сообщалось о запуске системы в тестовом формате — вода подавалась в режиме пусконаладочных работ в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. Сейчас суточная мощность объекта составляет 160 тысяч кубометров воды, а в ноябре он выйдет на окончательную полную мощность в 400 тысяч кубометров в сутки.