5-километровая пробка сковала движение на Объездной дороге в Тюмени

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Подписчики «Нашего города» сообщают о крупной пробке на Объездной дороге. В вечерний час пик она достигла 5 километров. Практически встали улицы Федюнинского и Мельникайте при выезде из города.
«На Объездной у Червишевского тракта авария. Две машины стоят, они мешают проезду», — сообщил читатель «Нашего города».
Водители в ДТП не пострадали, но ущерб значительный. Стоит отметить, что к 18:26 в городе произошло 5 дорожных аварий.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера крупная пробка возникла на Московском тракте. Колонна машин растянулась на 3,5 км, при этом серьёзных ДТП на трассе не фиксировалось.