nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Изображение материала

5-километровая пробка сковала движение на Объездной дороге в Тюмени

2 августа 2023, 13:33
Фото: 1MI
При выезде из города возникают серьёзные затруднения.

Подписчики «Нашего города» сообщают о крупной пробке на Объездной дороге. В вечерний час пик она достигла 5 километров. Практически встали улицы Федюнинского и Мельникайте при выезде из города.

«На Объездной у Червишевского тракта авария. Две машины стоят, они мешают проезду», — сообщил читатель «Нашего города».

Водители в ДТП не пострадали, но ущерб значительный. Стоит отметить, что к 18:26 в городе произошло 5 дорожных аварий.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера крупная пробка возникла на Московском тракте. Колонна машин растянулась на 3,5 км, при этом серьёзных ДТП на трассе не фиксировалось.

Центр Тюмени сковали пробки из-за перекрытых дорог
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
«Никто кроме них»: в Тюмени «мокро» отметили День ВДВ
Сегодня, 10:18
«Неуважение или бюрократия?»: добровольцев СВО в Тюменской области лишили выплат
Сегодня, 01:00
На утренниках дошкольников в Тюмени нарядят в военную форму
Сегодня, 02:54
После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав
Сегодня, 11:07
«Стала бы Тюмень столицей России…»: молодой режиссер приехал в Москву и размечтался
Сегодня, 12:10
В Тюмени скончался ветеран ВОВ Михаил Никишин
Сегодня, 10:02