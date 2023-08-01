За два дня работы в Ишимском районе тюменские медики приняли более 450 пациентов

Врачами-неврологами на дополнительные обследования направлены 40 пациентов. Им предстоит пройти МРТ и КТ. Более 50 человек были записаны на ультразвуковую диагностику вен и артерий. 4 пациентам выдано направление на реабилитацию в отделении неврологии, 2 в Федеральный центр нейрохирургии. 5 требуется дополнительная консультация узких специалистов других профилей.