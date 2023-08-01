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Posted 1 августа, 12:07

Published 1 августа, 12:07

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

За два дня работы в Ишимском районе тюменские медики приняли более 450 пациентов

За два дня работы в Ишимском районе тюменские медики приняли более 450 пациентов

1 августа 2023, 12:07
Фото: 1MI
Выездная бригада медиков из Тюмени два дня, 29 и 30 июля, работала в Ишимском районе. За это время доктора успели провести приём 454 пациентов, сообщает депздрав региона.

Всего в район были направлены четыре эндокринолога и столько же неврологов. Большинство из них работают в многопрофильном консультативно-диагностическом центре Тюмени.

По результатам консультативного приема эндокринологами 50 пациентам была проведена коррекция лечения, 19 человек были направлены на пункцию щитовидной железы, 2 на КТ и МРТ, 2 человека к врачу-подиатру.

Врачами-неврологами на дополнительные обследования направлены 40 пациентов. Им предстоит пройти МРТ и КТ. Более 50 человек были записаны на ультразвуковую диагностику вен и артерий. 4 пациентам выдано направление на реабилитацию в отделении неврологии, 2 в Федеральный центр нейрохирургии. 5 требуется дополнительная консультация узких специалистов других профилей.

«По результатам двухдневной работы мы получили от населения положительный отклик. Для оказания доступности медицинской помощи, в частности узких специалистов, которых у нас в штате недостаточно, подобный формат работы планируем проводить на регулярной основе», — отметил главный врач ОБ №4 Александр Синельников.

В сентябре ожидается визит таких врачей, как гастроэнтеролог, пульмонолог и ревматолог. Пациенты, нуждающиеся в помощи этих специалистов, будут предварительно оповещены и приглашены на прием.

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