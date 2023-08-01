За два дня работы в Ишимском районе тюменские медики приняли более 450 пациентов

Posted 1 августа, 12:07
Published 1 августа, 12:07
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Всего в район были направлены четыре эндокринолога и столько же неврологов. Большинство из них работают в многопрофильном консультативно-диагностическом центре Тюмени.
По результатам консультативного приема эндокринологами 50 пациентам была проведена коррекция лечения, 19 человек были направлены на пункцию щитовидной железы, 2 на КТ и МРТ, 2 человека к врачу-подиатру.
Врачами-неврологами на дополнительные обследования направлены 40 пациентов. Им предстоит пройти МРТ и КТ. Более 50 человек были записаны на ультразвуковую диагностику вен и артерий. 4 пациентам выдано направление на реабилитацию в отделении неврологии, 2 в Федеральный центр нейрохирургии. 5 требуется дополнительная консультация узких специалистов других профилей.
«По результатам двухдневной работы мы получили от населения положительный отклик. Для оказания доступности медицинской помощи, в частности узких специалистов, которых у нас в штате недостаточно, подобный формат работы планируем проводить на регулярной основе», — отметил главный врач ОБ №4 Александр Синельников.
В сентябре ожидается визит таких врачей, как гастроэнтеролог, пульмонолог и ревматолог. Пациенты, нуждающиеся в помощи этих специалистов, будут предварительно оповещены и приглашены на прием.