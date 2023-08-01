«Я здесь не чужая»: как живут в Тюмени украинские переселенцы

Posted Сегодня, 01:04
Published Сегодня, 01:04
Modified Сегодня, 01:04
Updated Сегодня, 01:04
О переезде с родных мест, тем более за границу, семья никогда даже не задумывалась. Наталья (имя изменено по просьбе нашей собеседницы) работала в госучреждении, у мужа был свой небольшой бизнес, сын — школьник, много друзей, все родные рядом. Но однажды привычный образ жизни и налаженный быт рухнули буквально в мгновение.
Масштабные боевые действия развернулись под Мариуполем в самые первые дни СВО, а вскоре они перенеслись на улицы города. Люди буквально оказались заложниками. Многие были вынуждены укрыться в подвалах, другие прятались в домах.
Наталья (имя изменено по просьбе нашей собеседницы) с мужем и сыном жили в центре Мариуполя. После объявления СВО они закупились продуктами, запаслись водой. Были уверены, что всё это ненадолго. А затем над их квартирой и в доме напротив разместились азовцы. Стреляли постоянно. Однажды снарядом снесло балкон и часть кухни. Передвигаться по комнатам было опасно, в любой момент можно было угодить под пулю. Но выходить на улицу — ещё страшнее. Почти месяц семья пряталась в шкафу. После очередного массированного обстрела супруги приняли решение выйти из убежища и найти безопасное место.
«Мы даже не знали, живы или нет наши родные. Связи с ними всё это время не было. Точно понимали одно — надо спасаться. Привязали к швабре белую тряпку и пошли. И сразу же наткнулись на военных. Сначала даже не поняли кто перед нами. Форма на всех выглядит одинаково и говорят все на русском языке. Оказались азовцы. Они не хотели нас выпускать со двора. Я плакала, умоляла не убивать нас. Говорила им, что идём к моей маме», — вспоминает женщина.
До родительского дома они всё-таки добрались — в кромешной тьме, с трудом находя дорогу среди руин и тел погибших, которые просто лежали на земле.
К счастью, родные оказались на месте. Частный дом был повреждён, но остался целым подвал — там все и жили. Переждав ночь, Наталья с мужем решили рискнуть — вернуться в свою квартиру, чтобы забрать кое-какие вещи. Но их дома уже не было. Его сожгли всего через несколько часов после того, как они из него выбрались. Супруги также узнали, что следом за ними пытались пройти ещё семь человек, все погибли — азовцы их не выпустили.
На следующий день супруги вместе с сыном стали искать доступные для эвакуации коридоры.
«Стало страшно. Особенно за сына. Узнали, где собирают желающих уехать и отправились в дорогу. Налегке. Всё что осталось от прошлой жизни — всё было на нас. Мы же успели только кое-какие документы прихватить и немного денег», — рассказывает Наталья.
Долго шли пешком, каждую секунду рискуя нарваться на украинских военных. Тех, кто смог выйти из города, ждал автобус — на нем мариупольцев привезли к границе — на таможенный пункт. Уже отсюда их отправили в Таганрог. Так Наталья впервые в своей жизни покинула пределы Украины.
Приехав в Россию, семья попала в фильтрационный лагерь. Для беженцев здесь были организованы спальные места и питание. После проверки документов семья сразу же направилась в город. Первым делом они нашли банк — нужно было оформить карты и поменять гривны на рубли. Сразу купили симки. Получив доступ к интернету, Наталья стала писать в соцсети, в надежде, что кто-нибудь откликнется. И такой человек нашёлся. Это был одноклассник женщины, который уже несколько лет жил в Тюмени. Он пригласил семью к себе. Не раздумывая они взяли билеты на поезд до Ростова, а уже оттуда добрались областного сибирского центра.
«В поезде я не могла заснуть. Всю ночь проплакала. Я буквально кожей ощутила весь смысл слова „беженец“. Представьте, мы все чумазые, волосы стоят колом, на улице жара, а мы одеты в теплую одежду. Мне казалось, что люди смотрят на нас и сразу понимают, что мы чужие, не кому ненужные беглецы. Но больше всего пугала неизвестность. Мы же даже представить не могли, как и с чего начинать нашу новую жизнь», — делится рассказчица.
Товарищ встретил земляков и разместил их у себя. В его небольшой квартире они прожили всё лето. Время зря не теряли, сразу же пошли в один из пунктов временного размещения вынужденных переселенцев — нужно было оформиться по всем правилам.
Затем пристроили сына в школу, расположенную по соседству. Вскоре глава семейства нашел работу по своей профессии. Потихоньку начали обживаться.
«Когда почувствовали себя уверенней, чтобы снять квартиру, столкнулись с трудностью: не все арендодатели готовы оформить отношения с людьми, не имеющими паспорта РФ. Сняли жилье, только когда получили документы», — пояснила наша героиня.
Полгода назад начала зарабатывать и Наталья. У нее высшее гуманитарное образование и большой опыт работы. Сначала её взяли на испытательный срок, который она успешно прошла и договор с ней продлили. Женщине очень нравится её нынешняя работа, которая не только приносит доход, но и даёт возможность развиваться.
«Тюмень нас удивила. Комфортный, современный, красивый город. Люди очень отзывчивые, доброжелательные. Знаете, мне всегда казалось, что мы очень разные. Теперь я точно знаю — это не так. Мы говорим на одном языке, думаем обо одном и том же, шутим одинаково. Я не чувствую себя здесь чужой. Я своя!», — отмечает женщина.
По её словам, большую поддержку ей, как и другим переселенцам, в первые месяцы их жизни в Тюмени, оказал центр «Семья». Особенно полезными были встречи с психологами. Кроме того, беженцев вывозили на экскурсии, в том числе в Тобольск. Это оказалось не только интересно, но и познавательно. Через знакомство с достопримечательностями, они познакомились с историей региона и его культурными традициями.
«Социальные службы города помогли с получением единоразовой „беженской“ выплаты и с адаптацией: приглашали на городские мероприятия и экскурсии, помогли с одеждой. Соцпедагог школьный пригласил нас в центр „Семья“. Центр занятости ещё звонил, предлагали работу постоянно. Молодцы!», — вспоминает Наталья.
Школьные учителя постарались, чтобы ребёнок максимально быстро адаптировался. Ребята тоже встретили новичка доброжелательно. Со многими из них он подружился. Мальчик быстро «догнал» программу и вернулся к спорту. Не пропускает тренировки даже летом.
Вот так, шаг за шагом, месяц за месяцем жизнь в другой стране, незнакомом городе стала налаживаться. Проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться, супруги стараются решать самостоятельно. Но, как подчеркивает Наталья, то что сейчас их жизнь складывается более-менее благополучно, заслуга очень многих людей, которые не остались в стороне от чужого горя.
«Оказалось, что в Тюмени мы не одни: крепко помог товарищ, его друзья и родные тоже не остались в стороне — поддержали. Мы им очень благодарны! Также неожиданно отозвались друзья юности, с которыми развела судьба — они разъехались по разным городам России, общение, как это бывает, давно прекратилось. И вот, в такой страшный для нас час, протянули руку помощи, помогли собрать ребенка к школе. Человеческое тепло и участие совершают чудеса, помогают не опускать руки, подниматься, двигаться дальше строить свою жизнь. В общем, нам все помогали, мы не остались одни. Мы среди людей с большой буквы», — отмечает женщина.
В планах у семьи — жить дальше, работать, учиться. В Тюмени они чувствуют себя в безопасности — и это главное. Но как бы здесь не было им хорошо — очень скучают по родному Мариуполю. Недавно они ездили домой, повидались с родителями, родными, и подали заявление на жилищный сертификат. Город постепенно возвращается к жизни, на месте уничтоженных жилых кварталов уже отстраиваются новые дома, в одном из них семья Натальи рассчитывает получить квартиру.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмень продолжают прибывать беженцы с Украины и Донбасса. Вынужденным переселенцам в регионе оказывается всесторонняя поддержка: временное жилье, медицинская и психологическая помощь, содействие в оформлении документов и трудоустройстве.