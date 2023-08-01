«Я здесь не чужая»: как живут в Тюмени украинские переселенцы

Приехав в Россию, семья попала в фильтрационный лагерь. Для беженцев здесь были организованы спальные места и питание. После проверки документов семья сразу же направилась в город. Первым делом они нашли банк — нужно было оформить карты и поменять гривны на рубли. Сразу купили симки. Получив доступ к интернету, Наталья стала писать в соцсети, в надежде, что кто-нибудь откликнется. И такой человек нашёлся. Это был одноклассник женщины, который уже несколько лет жил в Тюмени. Он пригласил семью к себе. Не раздумывая они взяли билеты на поезд до Ростова, а уже оттуда добрались областного сибирского центра.