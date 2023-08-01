В Тюменской области муковисцидозом болеют более 40 детей

Муковисцидозом —это заболевание, при котором происходят проблемы с работой органов из-за избытка слизи. К сожалению, 12% детей с таким генетическим заболеванием не доживают до 15 лет. Но все-таки современные методы лечения позволяют продлить жизнь людям с муковисцидозом и до 50 лет.