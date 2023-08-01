В тюменском департаменте произошло новое назначение

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Ирина Широкова стала главой Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Она назначена на должность 1 августа.
Ранее Ирина Широкова занимала должность заместителя директора департамента.
«Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова», — сообщил информцентр правительства Тюменской области.
Данный департамент больше 6 лет возглавлял Павел Белявский. Сейчас он занимает пост заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.
О возможном назначении Ирины Широковой сообщалось ещё в январе этого года. Тогда она была единственным кандидатом.