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В тюменском департаменте произошло новое назначение

1 августа 2023, 15:04
Фото: 1MI
Руководящий пост был вакантным с начала года.
Фото: Информцентра правительства ТО

Ирина Широкова стала главой Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Она назначена на должность 1 августа.

Ранее Ирина Широкова занимала должность заместителя директора департамента.

«Директором департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области с 1 августа 2023 года назначена Ирина Широкова», — сообщил информцентр правительства Тюменской области.

Данный департамент больше 6 лет возглавлял Павел Белявский. Сейчас он занимает пост заместителя губернатора Тюменской области по внутренней политике.

О возможном назначении Ирины Широковой сообщалось ещё в январе этого года. Тогда она была единственным кандидатом.

Тюменка Ирина Широкова возглавит региональный правительственный департамент
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Назначения
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