В Тюмени цены на квартиры в новостройках и на вторичном рынке практически сравнялись

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Тюмень вошла в число городов-лидеров с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек по объему продаж недвижимости в новостройках. За последние полгода уровень продаж в новостройках в областной столице увеличился на 51%.
По словам аналитиков, число предложений на рынке недвижимости демонстрирует рост с марта 2022 года. Если сравнивать июнь 2023 к июню 2022, то рост составил более 18%, а с начала года — 3%.
«Что касается вторичного рынка, то здесь ситуация, как в классическом учебнике экономики: предложение — снижается, цены — растут. Цены увеличились в региональных городах на вторичном рынке на 40%, а в столичных городах — стагнируют. Объем предложения на вторичном рынке России снизилось на 17% по сравнению с июнем 2022 года», — пояснил руководитель управления развития продукта и аналитики группы «Самолет» Леон Пряжников.
Стоимость квартир, по данным аналитиков ЦИАН, отличаются незначительно — на 9%. В среднем в Тюмени цена квадратного метра на вторичном рынке составляет 109,1 тысячу рублей, на первичном — 118,4 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени все чаще стали предлагать квартиры со скидками. В областной столице скидки при продаже недвижимости достигают 2,5% и являются одними из самых больших в целом по России.