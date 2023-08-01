В Тюмени продают недостроенную многоэтажку на 70 лет Октября со скидкой в 20 млн

Недостроенный многоэтажный дом по улице 70 лет Октября первый раз выставили на продажу год назад — в июле 2022 года. Тогда за него была назначена цена 73,6 миллионов рублей. В декабре здание продавали за 56,3 миллиона рублей, в марте этого года — за 56,3 миллиона рублей. Все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.