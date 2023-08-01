В Тюмени продают недостроенную многоэтажку на 70 лет Октября со скидкой в 20 млн

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Администрация Тюмени в очередной, четвертый раз, пытается продать долгострой, расположенный по улице 70 лет Октября, 9/1. В этот раз недостроенную многоэтажку выставили на торги за 37,1 миллион рублей.
Прием заявок от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 6 сентября.
Недостроенный многоэтажный дом по улице 70 лет Октября первый раз выставили на продажу год назад — в июле 2022 года. Тогда за него была назначена цена 73,6 миллионов рублей. В декабре здание продавали за 56,3 миллиона рублей, в марте этого года — за 56,3 миллиона рублей. Все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.
Строительство объекта ранее вела компания «СтройЛюкс». Однако из-за того, что у компании закончился срок аренды земельного участка, на котором возводили дом, стройка была заморожена. А после готовую на 50% многоэтажку изъяли по решению Арбитражного суда для последующей продажи на аукционе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени пытаются сдать в аренду развлекательный центр «Жираф». Стоимость аренды одного этажа составляет 250 тысяч рублей. Ранее РЦ выставляли на продажу за 350 миллионов рублей.