В Тюмени открыли правоповоротный съезд на улице Мельникайте (ВИДЕО)

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
В Тюмени открыто движение по правоповоротному съезду в районе развязки на пересечении улицы Мельникайте и обхода. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, протяженность съезда составляет 622 метра, а его ширина — 5 метров.
Съезд позволит автомобилистам поворачивать с объездной на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо.
Отмечается, что для реализации такого проекта потребовалось переустроить большое количество инженерных сетей.
— Представители Россетей и Межрайгаза смогли оперативно реализовали переустройство сетей, что позволило закончить объект в срок. Транспортное моделирование, проведённое при поддержке ТИУ, показало, что открытие съезда на треть снизит риск возникновения затора перед кольцом, — сообщил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.
Кроме того, для пешеходов обустроен тротуар вдоль ул. Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.
Ранее издание «Nashgorod.ru» писали о том, что в Тюмени строят правоповоротный съезд на улице Мельникайте. Открытие состоялось первого августа, как и планировалось.