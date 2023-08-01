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В Тюмени открыли правоповоротный съезд на улице Мельникайте (ВИДЕО)

1 августа 2023, 04:22
Фото: 1MI
Автомобилистам больше не нужно сворачивать на кольцо с объездной.
Для пешеходов обустроили тротуар.
Сюжет
ДТП

В Тюмени открыто движение по правоповоротному съезду в районе развязки на пересечении улицы Мельникайте и обхода. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, протяженность съезда составляет 622 метра, а его ширина — 5 метров.

Съезд позволит автомобилистам поворачивать с объездной на улицу Мельникайте, не выезжая на кольцо.

Отмечается, что для реализации такого проекта потребовалось переустроить большое количество инженерных сетей.

— Представители Россетей и Межрайгаза смогли оперативно реализовали переустройство сетей, что позволило закончить объект в срок. Транспортное моделирование, проведённое при поддержке ТИУ, показало, что открытие съезда на треть снизит риск возникновения затора перед кольцом, — сообщил начальник управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Ковалев.

Кроме того, для пешеходов обустроен тротуар вдоль ул. Мельникайте, который соединяет надземный переход с остановкой общественного транспорта.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» писали о том, что в Тюмени строят правоповоротный съезд на улице Мельникайте. Открытие состоялось первого августа, как и планировалось.

Развязка на Мельникайте
Видео: ГИБДД Тюменской области
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