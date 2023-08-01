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В Тюмени маршрутка на полном ходу влетела в столб

1 августа 2023, 10:46
Всё произошло ранним утром.
Фото: Читатель "Нашего города"

В Тюмени на улице 1 августа маршрутка протаранила столб. В аварии пострадал только автобус, пассажиров в салоне в этот момент не было. Маршрутка выехала на тротуар.

«Видела это в шестом часу утра. Пустая дорога там еще дерево пострадало», — сообщила тюменка Ирина П.

В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что к ним информация о пострадавших в этом ДТП не поступала.

В июне маршрутка №5 проехала перед поездом на красный сигнал семафора. Белый автобус решил проскочить железнодорожный состав, столкновения удалось избежать только чудом. В тот момент в Тюмени шел дождь, на дорогах было скользко.

Поезд чуть не врезался в маршрутку №5 в Тюмени. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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