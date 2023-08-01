В Тюмени маршрутка на полном ходу влетела в столб

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В Тюмени на улице 1 августа маршрутка протаранила столб. В аварии пострадал только автобус, пассажиров в салоне в этот момент не было. Маршрутка выехала на тротуар.
«Видела это в шестом часу утра. Пустая дорога там еще дерево пострадало», — сообщила тюменка Ирина П.
В пресс-службе ГИБДД сообщили «Нашему городу», что к ним информация о пострадавших в этом ДТП не поступала.
В июне маршрутка №5 проехала перед поездом на красный сигнал семафора. Белый автобус решил проскочить железнодорожный состав, столкновения удалось избежать только чудом. В тот момент в Тюмени шел дождь, на дорогах было скользко.