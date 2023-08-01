В РЭО назвали состав жюри «Зеленой премии — 2023»

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что задача премии также заключается в том, чтобы обратить внимание людей на преимущества осознанного потребления, формирование циклической экономики и реализацию реформы по обращению с отходами. Для этого в состав жюри были приглашены эксперты, общественники и госслужащие, работа которых связана с вопросами экологии. Помимо вышеназванных специалистов, в него вошли советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.