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В РЭО назвали состав жюри «Зеленой премии — 2023»

1 августа 2023, 09:48
Фото: award.reo.ru
Самые лучшие экологические проекты «Зеленой премии — 2023» определят первый зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, путешественник Федор Конюхов и глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Премия ежегодно проводится РЭО.

Мероприятие определяет лучшие отраслевые компании, бренды, общественные и другие организации, которые внесли вклад в формирование модели осознанного потребления и построение экономики замкнутого цикла, передает 56orb.ru.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что задача премии также заключается в том, чтобы обратить внимание людей на преимущества осознанного потребления, формирование циклической экономики и реализацию реформы по обращению с отходами. Для этого в состав жюри были приглашены эксперты, общественники и госслужащие, работа которых связана с вопросами экологии. Помимо вышеназванных специалистов, в него вошли советник президента РФ, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

Конкурс определит победителей в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Еще одна номинация, «Регионы России», будет закрытой, в ней примут участие субъекты РФ.

Как уточнил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко, принять участие в премии смогут граждане России старше 14 лет, юрлица, общественные организации, представители властей регионов, региональные операторы по обращению с ТКО.

Церемония награждения победителей пройдет в декабре в Москве. Заявки принимаются через сайт «Зеленой премии» до 1 октября. Вопросы можно задать на почту.

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