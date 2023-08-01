В «Пятерочке» можно заказать доставку продуктов за 1 рубль

Торговая сеть «Пятерочка» продолжает работу над развитием собственного сервиса доставки. Одним из способов повышения лояльности покупателей стала акция «Доставка за рубль». Она распространяется на все заказы на сумму от 499 рублей и действует с 15 июня до 4 сентября.

С начала 2023 года доставку товаров торговой сети «Пятерочка» внедрили еще в 330 городах и поселках России. В рамках расширения сервиса специалистами были изучены особенности спроса в больших и малых населенных пунктах. Выяснилось, что в городах-миллионниках в список самых продаваемых товаров вошли сахар, овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты), молоко, хлеб и бананы. На ряду с этими покупками, жители больших городов регулярно заказывают товары собственной торговой марки «Пятерочка» — «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и прочее. В городах и поселках с населением до 100 тысяч человек наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров: напитки, корма для кошек, детские смеси, чипсы, замороженные полуфабрикаты и колбасные изделия. Доставка продуктов на дом — это ключевой элемент комфорта. Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдаленных регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги «Доставки за рубль» доказывают, что нам это удается: с начала запуска акции нами было доставлено более 3 миллионов заказов, — отметил руководитель маркетинга «Пятерочка Доставка» Денис Нуждин.