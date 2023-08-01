В Банке ДОМ. РФ снижаются ставки по ипотеке на частные дома

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Ставки изменятся на 0,2 — 0,7 процентного пункта. Мера направлена на повышение доступности частного домостроения, включая возведение домов по модульной технологии.
Ипотечное кредитование по программе государственной поддержки «Семейная ипотека» до скидок осуществляется по ставке от 5,3 процента годовых (для регионов Дальневосточного федерального округа — от 4,3 процента), «Льготной на новостройки» — от 7,3 процента, ИТ-ипотеке — от 4,4 процента. Ставки действительны при подтверждении доходов дистанционно через выписку из СФР.
«Мы постоянно улучшаем условия ипотеки в сегменте ИЖС, чтобы процесс покупки частного дома был таким же прозрачным и доступным, как и в случае с квартирой. Особое внимание уделяем готовым домокомплектам с более высокой ликвидностью и меньшими рисками при строительстве — это позволяет нам дополнительно снижать ипотечные ставки еще на полпроцента», — отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.
Также для клиентов предусмотрены дополнительные скидки: 0,2 процентного пункта — для получателей заработной платы на карту Банка ДОМ.РФ и 0,5 процентного пункта — с учетом применения скидки на домокомплекты или на строительство дома по договору подряда с использованием счетов эскроу. По программе «Семейная ипотека» размер минимальной ставки составит 4,6 процента годовых (для регионов Дальнего Востока — 3,6 процента), по «Льготной на новостройки» — 6,6 процента, и по программе для работников отрасли информационных технологий — 3,7 процента.
Заявки на ипотечное кредитование по сниженным процентным ставкам принимаются до 14 сентября включительно. После одобрения заявки кредитный договор с Банком ДОМ.РФ можно будет заключить в течение трех месяцев.