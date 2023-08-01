В Банке ДОМ. РФ снижаются ставки по ипотеке на частные дома

Также для клиентов предусмотрены дополнительные скидки: 0,2 процентного пункта — для получателей заработной платы на карту Банка ДОМ.РФ и 0,5 процентного пункта — с учетом применения скидки на домокомплекты или на строительство дома по договору подряда с использованием счетов эскроу. По программе «Семейная ипотека» размер минимальной ставки составит 4,6 процента годовых (для регионов Дальнего Востока — 3,6 процента), по «Льготной на новостройки» — 6,6 процента, и по программе для работников отрасли информационных технологий — 3,7 процента.