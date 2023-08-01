УСТЭК информирует, с чем связаны длительные отключения горячей воды

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Нужно успеть очень многое: провести капитальные ремонты и реконструкции теплосетей, проверить водоподогреватели в многоквартирных жилых домах, провести гидравлические испытания методом повышения давления в трубопроводах, обновить оборудование котельных и центральных тепловых пунктов.
Реализуя ремонтную кампанию, УСТЭК действует в строгом соответствии с действующим законодательством. Сроки и адреса, где будет проводиться капитальный ремонт и реконструкции тепловых сетей, обязательно согласовываются с Администрацией города и утверждаются сводным годовым планом проведения ремонтов. Если гидравлические испытания УСТЭК стремится проводить за 12 дней вместо положенных 14, то проведение капитальных ремонтов и реконструкций требует гораздо больше времени, так как это масштабные работы на теплосетевом оборудовании, основными из которых являются: земляные работы, демонтаж строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов, устройство бетонной подготовки и непроходных каналов и тепловых камер, монтаж запорной арматуры и иных элементов тепломеханического оборудования в тепловых камерах, устройство неподвижных опор, промывка и гидравлические испытания смонтированных трубопроводов, обратная засыпка трубопроводов с уплотнением песка и другие виды работ.
Вышеуказанный комплекс работ, проводимых при капитальных ремонтах, не может быть выполнен в течение 14 дней, а также без отключения тепловой сети. Часть работ технологически может выполняться исключительно последовательно, бетонные работы требуют обязательного временного промежутка после их выполнения перед последующими работами для набора прочности бетона, что также приводит к невозможности их выполнения в сжатые сроки.
«Выполнение реконструкции и капитальных ремонтов как правило необходимо вследствие высокого износа существующих трубопроводов и проводится для повышения качества и надежности теплоснабжения в отопительный период. В рамках ремонтной кампании этого года длительные отключения горячей воды будут производиться в жилых домах по ул. Ю.- Р. Г. Эрвье, ул. Пермякова, ул. Василия Гольцова, ул. Газовиков. УСТЭК принимает все возможные меры по сокращению сроков выполнения работ. Работы организованы в сменном режиме как в рабочие, так и в выходные дни», — пояснила директор по капитальному строительству УСТЭК Вера Маторыгина.