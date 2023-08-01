УСТЭК информирует, с чем связаны длительные отключения горячей воды

Реализуя ремонтную кампанию, УСТЭК действует в строгом соответствии с действующим законодательством. Сроки и адреса, где будет проводиться капитальный ремонт и реконструкции тепловых сетей, обязательно согласовываются с Администрацией города и утверждаются сводным годовым планом проведения ремонтов. Если гидравлические испытания УСТЭК стремится проводить за 12 дней вместо положенных 14, то проведение капитальных ремонтов и реконструкций требует гораздо больше времени, так как это масштабные работы на теплосетевом оборудовании, основными из которых являются: земляные работы, демонтаж строительных железобетонных конструкций и существующих трубопроводов, устройство бетонной подготовки и непроходных каналов и тепловых камер, монтаж запорной арматуры и иных элементов тепломеханического оборудования в тепловых камерах, устройство неподвижных опор, промывка и гидравлические испытания смонтированных трубопроводов, обратная засыпка трубопроводов с уплотнением песка и другие виды работ.