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Тюменцев угостят КАМАЗом жареной картошки из полутораметровой сковороды

1 августа 2023, 08:13
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
в селе Упорово пройдет "картофельный" фестиваль
В Тюменской области пройдет необычный фестиваль.

В Тюменской области во второй раз пройдет «картофельный» фестиваль «КРиММ КРиММович». Он состоится 19 августа в селе Упорово. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, на праздничной площадке можно будет принять участие в картофельных эстафетах, попробовать создать картофельную пирамиду, поучаствовать в частушечном перезвоне, сделать памятную фотографию возле уникального 4-метрового памятника картофелю.

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Пришедших на фестиваль гостей и местных жителей будут угощать жареной картошкой из полутораметровой сковороды. По словам создателей фестиваля, на реализацию этой идеи уйдет целый КАМАЗ картошки.

На площадке будут работать торговые ряды и картинг. Здесь же проведут выставку картофеля и мастер-классы по стрельбе. Организаторы отмечают, что Упоровский район выбран местом проведения фестиваля не случайно. Здесь сосредоточены самые большие площади этого корнеплода и достигаются рекорды по сбору урожая.

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#Анастасия Ильина#Еда#Бесплатная еда#Урожай#Тюменская область#Праздник
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