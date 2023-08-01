Тюменцев угостят КАМАЗом жареной картошки из полутораметровой сковороды

В Тюменской области во второй раз пройдет «картофельный» фестиваль «КРиММ КРиММович». Он состоится 19 августа в селе Упорово. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, на праздничной площадке можно будет принять участие в картофельных эстафетах, попробовать создать картофельную пирамиду, поучаствовать в частушечном перезвоне, сделать памятную фотографию возле уникального 4-метрового памятника картофелю.