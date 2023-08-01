Тюменцев угостят КАМАЗом жареной картошки из полутораметровой сковороды

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Тюменской области во второй раз пройдет «картофельный» фестиваль «КРиММ КРиММович». Он состоится 19 августа в селе Упорово. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, на праздничной площадке можно будет принять участие в картофельных эстафетах, попробовать создать картофельную пирамиду, поучаствовать в частушечном перезвоне, сделать памятную фотографию возле уникального 4-метрового памятника картофелю.
Пришедших на фестиваль гостей и местных жителей будут угощать жареной картошкой из полутораметровой сковороды. По словам создателей фестиваля, на реализацию этой идеи уйдет целый КАМАЗ картошки.
На площадке будут работать торговые ряды и картинг. Здесь же проведут выставку картофеля и мастер-классы по стрельбе. Организаторы отмечают, что Упоровский район выбран местом проведения фестиваля не случайно. Здесь сосредоточены самые большие площади этого корнеплода и достигаются рекорды по сбору урожая.