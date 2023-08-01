Тюменские водители боятся подростков, которые ездят по Объездной на быстрых самокатах

Тюменские водители опасаются электросамокатов, которые могут мчаться по трассе на скорости больше 100 км/ч. Некоторые из них предлагают «отменить ответственность водителей» за ДТП с самокатами. Горожане среагировали на видео, где электросамокат развивает скорость почти 120 км/ч и едет по Объездной дороге.