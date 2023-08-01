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Тюменские водители боятся подростков, которые ездят по Объездной на быстрых самокатах

1 августа 2023, 13:56
Автомобилистам не нравятся быстрые самокаты.

Тюменские водители опасаются электросамокатов, которые могут мчаться по трассе на скорости больше 100 км/ч. Некоторые из них предлагают «отменить ответственность водителей» за ДТП с самокатами. Горожане среагировали на видео, где электросамокат развивает скорость почти 120 км/ч и едет по Объездной дороге.

«Очень часто вижу подростков, которые едут по 2 человека. А еще и совсем ребенок сзади держится. Едут по дороге машин не боятся, делала замечание», — отметила тюменка Татьяна В.
«Предлагаю, отменить ответственность водителей за сбитого на дороге самокатчика. Сами самокатчики не понимают, что внезапно могут поменять свою тачанку на двухколесную инвалидную коляску», — сообщает Ирина С.

Вчера «Наш город» сообщал, что Тюменская область заняла третье место в РФ по количеству ДТП с электросамокатами. Чаще всего аварии происходят на перекрёстках в Тюмени.

«Катитесь вон из города»: в Тюмени электросамокаты все чаще попадают в ДТП
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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