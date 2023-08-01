Тюменские водители боятся подростков, которые ездят по Объездной на быстрых самокатах

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Тюменские водители опасаются электросамокатов, которые могут мчаться по трассе на скорости больше 100 км/ч. Некоторые из них предлагают «отменить ответственность водителей» за ДТП с самокатами. Горожане среагировали на видео, где электросамокат развивает скорость почти 120 км/ч и едет по Объездной дороге.
«Очень часто вижу подростков, которые едут по 2 человека. А еще и совсем ребенок сзади держится. Едут по дороге машин не боятся, делала замечание», — отметила тюменка Татьяна В.
«Предлагаю, отменить ответственность водителей за сбитого на дороге самокатчика. Сами самокатчики не понимают, что внезапно могут поменять свою тачанку на двухколесную инвалидную коляску», — сообщает Ирина С.
Вчера «Наш город» сообщал, что Тюменская область заняла третье место в РФ по количеству ДТП с электросамокатами. Чаще всего аварии происходят на перекрёстках в Тюмени.