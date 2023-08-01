Тюменец выловил в реке Иртыш огромную щуку

«Поехал с утра в Абалак, как обычно встал на пески и вниз пошел к яме. На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной», — отметил житель Тобольского района Кумархан Н.