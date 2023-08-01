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Тюменец выловил в реке Иртыш огромную щуку

1 августа 2023, 12:20
Фото: 1MI
Это его личный рекорд.
Фото: Тюменец Кумархан Н.

Житель Тюменской области смог выловить огромную щуку. Её вес составил почти 11 кг.

«Поехал с утра в Абалак, как обычно встал на пески и вниз пошел к яме. На песках судак, щучка, впрочем как и всегда. А вот в яме, там хозяйка попалась! В лодке был один, поэтому фото красивого нет со мной», — отметил житель Тобольского района Кумархан Н.

Щуку удалось словить не сразу. В первый раз ей удалось вырваться и затаиться на дне реки. Попавшись на удочку второй раз тюменцу пришлось держать щуку почти 10 минут. Рыбу удалось выловить в районе села Абалак в реке Иртыш.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что житель Вагайского района поймал шестикилограммовую щуку на берегу Иртыша.

Житель Тюмени выловил в озере Андреевском огромную щуку
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Рыбаки#Работа
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