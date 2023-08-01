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Снесут десятки зданий: в центре Тюмени проведут реновацию у ТЦ «Галерея Вояж»

1 августа 2023, 14:22
Фото: 1MI
Все работы выполнит СЗ «ТАЛАН-РЕГИОН-27».

Организация проведёт КРТ в зонах улиц Кемеровской — Саратовской — Рылеева — Тюменской — Мориса Тореза. В этом районе расположен ТЦ «Галерея Вояж».

Компания выполнит работы за 8 лет. Ей предстоит снести почти 90 зданий и построить новые. Здесь появятся школы, детские сады на 115 мест каждый. В районе улицы Мориса Тореза города Тюмени разместят игровые и вспомогательные площадки дошкольных образовательных организаций.

Собственники домов и строений получат необходимую компенсацию (согласно условиям аукциона).

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени уже четвертый раз пытаются продать долгострой, расположенный по улице 70 лет Октября, 9/1. Теперь предлагают скидку в 20 млн

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Реновация
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