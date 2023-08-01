Снесут десятки зданий: в центре Тюмени проведут реновацию у ТЦ «Галерея Вояж»

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Организация проведёт КРТ в зонах улиц Кемеровской — Саратовской — Рылеева — Тюменской — Мориса Тореза. В этом районе расположен ТЦ «Галерея Вояж».
Компания выполнит работы за 8 лет. Ей предстоит снести почти 90 зданий и построить новые. Здесь появятся школы, детские сады на 115 мест каждый. В районе улицы Мориса Тореза города Тюмени разместят игровые и вспомогательные площадки дошкольных образовательных организаций.
Собственники домов и строений получат необходимую компенсацию (согласно условиям аукциона).
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени уже четвертый раз пытаются продать долгострой, расположенный по улице 70 лет Октября, 9/1. Теперь предлагают скидку в 20 млн