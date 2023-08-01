Снесут десятки зданий: в центре Тюмени проведут реновацию у ТЦ «Галерея Вояж»

Компания выполнит работы за 8 лет. Ей предстоит снести почти 90 зданий и построить новые. Здесь появятся школы, детские сады на 115 мест каждый. В районе улицы Мориса Тореза города Тюмени разместят игровые и вспомогательные площадки дошкольных образовательных организаций.