Руслану Кухаруку подобрали оппонента в борьбе за кресло главы Тюмени

В Тюменской городской Думе завершился прием документов на должность главы города. Об этом сообщает в соцсетях председатель гордумы Евгений Заболотный. Отмечается, что на эту должность документы поступили от действующего мэра Руслана Кухарука, а также от замначальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева.