Руслану Кухаруку подобрали оппонента в борьбе за кресло главы Тюмени

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Тюменской городской Думе завершился прием документов на должность главы города. Об этом сообщает в соцсетях председатель гордумы Евгений Заболотный. Отмечается, что на эту должность документы поступили от действующего мэра Руслана Кухарука, а также от замначальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева.
Как отметил представитель гордумы, оба кандидата, выдвинувшиеся на должность мэра, имеют большой опыт государственного и муниципального управления.
— Руслан Николаевич Кухарук прошел путь от ведущего специалиста департамента имущественных отношений правительства Тюменской области до главы Тюмени. Валерий Сергеевич Киселев работал первым заместителем главы города Ноябрьска, затем более десяти лет — в правительстве Тюменской области, — подчеркнул Заболотный.
Отмечается, что 3 августа состоится заседание рабочей группы по проверке документов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям конкурса. А 22 августа пройдет заседание конкурсной комиссии. По итогам этого заседания в гордуму будут представлены зарегистрированные кандидаты. Из числа этих кандидатов депутаты тайным голосованием изберут главу Тюмени. Пятилетний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября 2023 года.
Отметим, что на этот пост также планировал выдвигаться местный общественник Юрий Рябцев. Напомним, что ранее тюменец подал иск в суд на администрацию из-за отказа провести митинг «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг».