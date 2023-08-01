Россия постепенно отворачивается от Европы

Россия остается государством с экстенсивной экономикой, ориентированной на ресурсы. В этом плане лишать себя западного крыла и замыкать все на Восток — не самое лучшее стратегическое решение. Реанимация контактов с Западом и возобновление нормального экономического взаимодействия в перспективе 5-10 следующих лет выглядит как достаточно вероятная, тем более что это же необходимо для снижения зависимости от поднебесных ханьцев.