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Россия постепенно отворачивается от Европы

1 августа 2023, 19:16
Фото: 1MI
Страны находятся в переходном состоянии.

По данным «Новых Известий», за последние четыре века так жестко Россия разрывала с Западом только во времена правления Ивана Грозного после провальной Ливонской войны.

Наша страна всё же имеет определённые связи с Западом. Корни у них одни: греко-римские и христианские. Учитывая современные реалии, можно говорить о России как государстве околоевропейском, наряду, например, с Турцией.

«Перепрошивка идентификационной стилистики социума и отход от позиционирования России как европейской страны (наиболее заметное в 1990-е и 2000-е гг.) в сторону евразийскости проходит вполне успешно, но долгосрочные перспективы у такой стратегии, что называется, поднебесные», — отмечает Дмитрий Михайличенко, аналитик, доктор философских наук.

Сейчас весь путь вестернизации российский социум стирает с себя постепенно. Западно-европейские автомобили сменяются китайскими, поездки в ЕС бомонду заменяет Дубай, западных фильмов в стране стало меньше, но все равно они есть и, при острой потребности, посмотреть их можно. В местных магазинных уже готовы заменители «Coca-Cola» и «McDonald’s», с некоторыми финансовыми и качественными потерями.

Экономика пытается импортозаместить досуг российского общества и уменьшить влияние западных моделей потребления и стилей жизни. До китайских сериалов по центральному ТВ (как в Казахстане) пока еще не дошло, но это в будущем совсем не исключено.

Усилился отток образованных граждан, ценящих не только красоты Дубая и Пекина, но и культуру. Самостоятельный и свободолюбивый средний класс в европейском понимании слова заменяется усредненным. Всё это уже проходили в СССР.

Россия остается государством с экстенсивной экономикой, ориентированной на ресурсы. В этом плане лишать себя западного крыла и замыкать все на Восток — не самое лучшее стратегическое решение. Реанимация контактов с Западом и возобновление нормального экономического взаимодействия в перспективе 5-10 следующих лет выглядит как достаточно вероятная, тем более что это же необходимо для снижения зависимости от поднебесных ханьцев.

Если вспоминать разрывы с Западом, то здесь можно вспомнить времена Ивана Грозного. Тогда борьба с латинянством на фоне провальной Ливонской войны сделали своё дело. Напомним, что в период Холодной войны взаимодействие с Западом шло.

Полная изоляция страны маловероятна, однако, антизападные настроения выступают значимым фактором сохранения власти правящим режимом и будут поддерживаться ими. В этот момент одним из факторов выбора дальнейшего направления развития будет противостояние США и Китая. КНР будет активнее провоцировать изоляцию России от Запада, так как это отвечает их интересам. Страна всё больше будет напоминать азиатские государства.

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#Александр Мязин#Общество#Работа#Бизнес#Европа
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