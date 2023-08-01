Пострадал водитель: в Тюмени машина провалилась в огромную яму после аварии

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:50
В Тюмени 1 августа автомобиль КИА вылетел с дороги и провалился в яму, которую раскопали дорожные службы. Всё произошло на улице Прокопия Артамонова днём, здесь идёт ремонт теплотрассы.
Выяснилось, что на перекрёстке корейский автомобиль выехал на дорогу на красный свет и столкнулся в «Рено». От удара машина провалилась в яму.
«Пострадала водитель автомобиля КИА. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили представители ГИБДД «Нашему городу».
Сегодня «Наш город» сообщал, что на улице Полевой маршрутка «Газель» влетела в столб. В этот момент в салоне автобуса пассажиров не было. Никто не пострадал.