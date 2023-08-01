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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 1 августа

1 августа 2023, 07:25
Фото: 1MI
В Тюменской области ожидаются дожди

На Тюменскую область надвигаются дожди

Под удар попадет север региона.

В областной столице 1 августа будет тепло, но облачно. По данным сервиса «Яндекс. Погода», воздух в Тюмени к полудню прогреется до +26 градусов. День пройдет при переменной облачности.

Эксперты сообщают, что влажность воздуха составит в дневное время 53%. Однако ближе к вечеру этот показатель поднимется до 91%. На протяжении дня тюменцам стоит ожидать теплый северо-восточный ветер со скоростью 2,6 м/с.

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На север Тюменской области, в Тобольск идут дожди. Днем здесь будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до + 25. А вот во второй половине дня ожидается пасмурная погода. Ночью придут дожди. При этом влажность воздуха достигнет 94%.

К жителям Заводоуковска идет северный ветер. Несмотря на это воздух здесь прогреется от +24 до +26 в течение дня.

Аналогичная картина наблюдается в соседнем Ялуторовске. С той лишь разницей, что ветер сюда придет с северо-востока.

В Ишиме днем температура поднимется до +26. А ночью опустится до +19. Здесь, как и в областной столице облачно. Слабый ветер придет с северо-запада.

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