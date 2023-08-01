На север Тюменской области, в Тобольск идут дожди. Днем здесь будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до + 25. А вот во второй половине дня ожидается пасмурная погода. Ночью придут дожди. При этом влажность воздуха достигнет 94%.