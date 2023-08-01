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Под Тюменью четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись

1 августа 2023, 08:39
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Винзилях шесть вагонов сошли с рельс
Инцидент произошел в поселке Винзили.
Сюжет
Авария

Под Тюменью, в поселке Винзили 1 августа несколько вагонов сошли с рельсов. Как сообщили в уральской транспортной прокуратуре, инцидент случился на путях необщего пользования. Здесь 6 вагонов сошли с рельсов, а четыре из них перевернулись.

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В результате случившегося повреждены пути необщего пользования и четыре вагона. Локомотив не пострадал, люди тоже. Сейчас на этом участке проводится проверка обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о случае, когда водитель маршрутки, не останавливаясь на красный, проехал по ж/д путям. Его действия вызвали возмущение со стороны жителей города. Водитель не остановился перед приближающимся поездом.

За такое нарушение ему грозил штраф и срок до 3 месяцев.

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#Анастасия Ильина#Вагоны#ЖД вокзал#Жд пути#Винзили#Авария
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