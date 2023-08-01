Под Тюменью четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись

Под Тюменью, в поселке Винзили 1 августа несколько вагонов сошли с рельсов. Как сообщили в уральской транспортной прокуратуре, инцидент случился на путях необщего пользования. Здесь 6 вагонов сошли с рельсов, а четыре из них перевернулись.