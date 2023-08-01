Под Тюменью четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Под Тюменью, в поселке Винзили 1 августа несколько вагонов сошли с рельсов. Как сообщили в уральской транспортной прокуратуре, инцидент случился на путях необщего пользования. Здесь 6 вагонов сошли с рельсов, а четыре из них перевернулись.
В результате случившегося повреждены пути необщего пользования и четыре вагона. Локомотив не пострадал, люди тоже. Сейчас на этом участке проводится проверка обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о случае, когда водитель маршрутки, не останавливаясь на красный, проехал по ж/д путям. Его действия вызвали возмущение со стороны жителей города. Водитель не остановился перед приближающимся поездом.
За такое нарушение ему грозил штраф и срок до 3 месяцев.