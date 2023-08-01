«Осетровая Луна» появится в небе над Тюменью

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Суперлуние ждут 1 августа, в 22:00 над юго-восточным горизонтом появится полная оранжево-желтое светило. Она будет на 8% больше и на 13% ярче, чем в обычное время.
Уже 2 августа в 11:00 Луна подойдёт к Земле на расстояние 357 530 км (момент наибольшего сближения небесных тел). Наблюдать за восходом суперлуны можно невооруженным взглядом. Следует отметить, что за лето тюменцы могут наблюдать суперлуние ещё 3 раза (1, 31 августа и 29 сентября).
Августовское полнолуние индейцы северной Америки называют «Осетровой Луной».
Ранее «Наш город» сообщал, что жителей Тюмени в этом месяце ждет сильная магнитная буря G1.