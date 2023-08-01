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Updated Сегодня, 13:32

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Неадекватные молодые люди разбили машину на Лесобазе в Тюмени

1 августа 2023, 13:32
Фото: 1MI
Похоже, в этот момент тюменцы были пьяны.
Фото: Скрин видео ВК "ЧС Тюмень"

В Тюмени на улице Домостроителей, 6, дебоширы разбили стекла автомобиля КИА. Молодые люди были возмущены тем, что они не смогли проникнуть в подъезд жилого дома (дверь домофона была заперта).

«Разбили машину мужа. Спасибо новому домофону, которые недавно поменяли по нашему адресу Домостроителей, а также соседям и группе которая есть в Вайбере», — сообщила тюменка в паблике «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 июля в Тюмени на Лесобазе загорелся заброшенный дом. Вызов поступил в 11:17, на месте работали 9 единиц техники, 27 человек личного состава ГУ МЧС. Здание практически полностью сгорело.

#Александр Мязин
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