На тюменской трассе из-за 17-летнего бесправника пострадали пять человек

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Жесткая авария произошла в понедельник вечером на 21-м километре трассы Исетское — Упорово. Здесь произошло лобовое столкновение Nissan и Chevrolet Niva.
По предварительным данным, 17-летний водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу движения. Водительских прав у него не было, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили пять человек. Водителей обеих машин, 19-летнюю пассажирку Chevrolet и двоих пассажиров Nissan, 48-летнего и 41-летнего мужчину, госпитализировали в больницу с различными травмами. Девушка получила множественные переломы.
На месте ДТП работали ГИБДД и сотрудники противопожарной службы Тюменской области. В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 июля на федеральной трассе Тюмень — Омск столкнулись Volkswagen Touareg и большегруз MAN. После удара кроссовер загорелся. В аварии травмы получили водитель и пассажир Volkswagen.