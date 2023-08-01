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На Объездной в Тюмени заметили летящий на бешеной скорости самокат

1 августа 2023, 10:29
Фото: 1MI
Тюменцев возмутил водитель электротранспорта.

В Telegram-канале «Тюмень №1» появилось видео быстрой езды на электросамокате. Его скорость достигала 120 км/ч, в этот момент он ехал по Объездной дороге обгоняя другие машины. Его водитель был в шлеме.

«Это небезопасный транспорт на такой скорости. Ну какая скорость 120 на самокате без гарантии какой-то безопасности? Зачем самокатчики вообще по дороге катаются? Помереть хотят наверно», — отметил тюменец Владимир В.
«Лично я не хочу однажды сесть только потому, что кто-то ездит на этой электричке с такой скоростью», — возмутился Андрей Р. в Telegram-канале «Тюмень №1».

Вчера «Наш город» сообщал, что Тюменская область заняла третье место в РФ по количеству ДТП с электросамокатами. Чаще всего аварии происходят на перекрёстках в Тюмени.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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