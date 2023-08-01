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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

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Крупная пробка собралась в Тюмени на Московском тракте

1 августа 2023, 13:08
Фото: 1MI
При выезде из города скорость машин снизилась до 5-8 км/ч.

В областной столице 1 августа в вечерний час пик возникла большая пробка на Московском тракте. Она растянулась на 4 километра. По данным 2ГИС, к 17:55 в городе заторы составили 6 баллов, при этом вечером произошло только 2 ДТП.

Затруднения движения наблюдаются на улицах Дружбы и Алебашевская. На Объездной дороге пробок практически нет.

На прошлой неделе «наш город» сообщал, что тюменские автомобилисты жалуются на постоянные затруднения движения транспорта в районе Червишевского тракта. Даже днём здесь фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше.

Огромная пробка парализовала движение на Объездной дороге Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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