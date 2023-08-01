Крупная пробка собралась в Тюмени на Московском тракте

На прошлой неделе «наш город» сообщал, что тюменские автомобилисты жалуются на постоянные затруднения движения транспорта в районе Червишевского тракта. Даже днём здесь фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше.