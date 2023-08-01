Крупная пробка собралась в Тюмени на Московском тракте

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В областной столице 1 августа в вечерний час пик возникла большая пробка на Московском тракте. Она растянулась на 4 километра. По данным 2ГИС, к 17:55 в городе заторы составили 6 баллов, при этом вечером произошло только 2 ДТП.
Затруднения движения наблюдаются на улицах Дружбы и Алебашевская. На Объездной дороге пробок практически нет.
На прошлой неделе «наш город» сообщал, что тюменские автомобилисты жалуются на постоянные затруднения движения транспорта в районе Червишевского тракта. Даже днём здесь фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше.