Из-за ремонта изменится схема движения более десяти маршрутов автобусов в Тюмени

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
«С 5 по 7 августа 2023 года на период производственных работ по ул. Червишевский тракт в районе дома № 46 маршруты № 15, 63, 65, 71, 71д, 84, 85, 89, 98, 121, 138, 148, 151 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршрутам объезда», — сообщили в паблике Вконтакте «Тюмень — наш дом».
Более полную информацию и схему работы маршрутов можно узнать по телефону 8-800-250-0722 и на остановках.
На прошлой неделе сообщалось, что в областной столице дважды перекроют движение транспорта по улице Заречный проезд из-за ремонта коммуникаций. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14. Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды. В начале августа местные власти перекроют три улицы в Тюмени. Почти на три недели закроют проезд для транспортных средств по улице Жигулевской. Решение принято в связи с проведением работ по монтажу сетей водоотведения.
Ранее «Наш город» сообщал, что городские маршруты №50 и №134 изменят график. В первом случае меняет свое название остановка «Поликлиника №14», расположенная на улице Широтной, 29. С 29 июля у маршрута №134 «Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“ в прямом и обратном направлении добавляется остановка „Индустриальный парк“. Наполним, что на прошлой неделе в Тюмени изменились названия трёх остановок. Остановочный пункт „Школа № 30“ стал „ул. Мира“, а „ПМК 8“ и „Автобаза“ теперь носят название „ул. Буровиков“.
С июня это уже 13 изменение схемы работы автобусов в Тюмени. С 8 июля 2023 года в Тюмени изменились схемы маршрутов №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова. 320 миллионов рублей потратят из бюджета Тюмени на приведение в порядок участок улицы Профсоюзной — от Дружбы до Республики, улицу Льва Толстого и Барнаульскую. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.