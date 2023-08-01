Из-за ремонта изменится схема движения более десяти маршрутов автобусов в Тюмени

На прошлой неделе сообщалось, что в областной столице дважды перекроют движение транспорта по улице Заречный проезд из-за ремонта коммуникаций. Первое ограничение продлится с 1 по 8 августа, его установят в районе дома №14. Уже 10 августа дорожные службы перекроют проезд ещё на 10 дней. В этом период проехать не получится в районе дома №33. Пути объезда — улица Газовиков, межквартальные проезды. В начале августа местные власти перекроют три улицы в Тюмени. Почти на три недели закроют проезд для транспортных средств по улице Жигулевской. Решение принято в связи с проведением работ по монтажу сетей водоотведения.