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Итоги дня Тюмени: выборы главы города, вагоны перевернулись, недострой со скидкой

1 августа 2023, 17:49
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области 1 августа.
Сюжет
Итоги

Кухарук вновь идёт на выборы.

В Тюменской городской Думе завершился прием документов на должность главы города Тюмени. На эту должность документы поступили от Руслана Кухарука, а также от замначальника главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева.

3 августа состоится заседание рабочей группы по проверке документов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям конкурса. А 22 августа пройдет заседание конкурсной комиссии. По итогам этого заседания в гордуму будут представлены зарегистрированные кандидаты. Главу Тюмени изберут тайным голосованием.

Под Тюменью четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись.

В поселке Винзили 1 августа несколько вагонов сошли с рельсов, а четыре из них перевернулись.

В результате случившегося повреждены пути необщего пользования и четыре вагона. Локомотив не пострадал, люди тоже. Сейчас на этом участке проводится проверка обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Продают недостроенную многоэтажку на 70 лет Октября со скидкой в 20 млн рублей.

Администрация Тюмени в очередной, четвертый раз, пытается продать долгострой, расположенный по улице 70 лет Октября, 9/1. В этот раз недостроенную многоэтажку выставили на торги за 37,1 миллион рублей.

Прием заявок от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 6 сентября.

В июле 2022 года за него была назначена цена 73,6 миллионов рублей. В декабре здание продавали за 56,3 миллиона рублей, в марте этого года — за 56,3 миллиона рублей. Все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.

Строительство объекта ранее вела компания «СтройЛюкс».

«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВО.

Тюменка, потерявшая супруга в зоне СВО рассказала, что местные ритуальщики пытались развести ее на дополнительные услуги.

«Мне нужно было тело в цинковом гробу забрать из Екатеринбурга. Родственники помогли и мы привезли его сюда. Пошли организовывать похороны и уже оплатили место, похоронных зал и прочее, но потом мне местный менеджер говорит, что в таком гробу хоронить нельзя и нужно купить другой, а у них в наличии были только варианты от 80 тысяч рублей», — рассказала «Нашему городу» тюменка.

Менеджер сообщила женщине, что военных обязательно нужно хоронить с оркестром, а эта услуга стоит от 150 тысяч рублей. После того, как в разговор вступил родственник женщины, эти услуги оказались необязательными.

«Наценка за трагедию»: ритуальщики разводят на деньги вдов бойцов СВО
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Бизнес#Итоги
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