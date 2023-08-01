Фонд Потанина возглавил рейтинг лучших благотворительных фондов по версии Forbes

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Вторую строчку в «двадцатке лучших» за 2023 год занял благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова. Об этой организации известно, что она оказывает помощь детям с особенностями развития, а также их семьям. Фонд также оказывает адресную помощь, если требуется оплата лечения или других медицинских услуг. Об этом пишет newizv.ru.
Следом идут благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», осуществляющий свою деятельность в российской глубинке, и фонд Елены и Геннадия Тимченко, который на протяжении прошлых лет шел почти вровень с фондом Потанина.
Издание отмечает, что ежегодный рейтинг Forbes включает два показателя — экспертная оценка работы фонда и его бюджет. Оцениваются четкая стратегия и работа команды, а также качество управления фондом действующих попечительских советов. При выставлении оценки учитываются и такие критерии, как прозрачность и полнота информации о работе организации.
Как отмечается, в этом году бюджет фонда Потанина достиг рекордной величины — порядка 2,11 млрд рублей. Он ведет 5 программ в сферах культуры, высшего образования, спорта и развития филантропии по всей стране. Ежегодно фонд проводит двадцать грантовых конкурсов. За почти полвека существования фонд поддержал более 40 тыс. человек, потратив на это 12,2 млрд рублей.
В прошлом году эндаумент фонда получил от «Интерроса» Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Это событие можно назвать ключевым в жизни организации за 2022 год. В результате целевой капитал фонда достиг 100 млрд рублей. Данный капитал позволит обеспечить финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ.
В Forbes отмечают, что фонд Потанина первым в РФ начал развивать тему эндаументов — капиталов, которые дают возможность некоммерческой организации иметь регулярный доход и сохранять свою устойчивость.
Начиная с 2023 года фонд стал независимым от своего основателя и теперь может получать финансирование от рентабельности собственных капиталов. Учетом расходов занимаются команда топ-менеджеров и совет фонда.