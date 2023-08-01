Фонд Потанина возглавил рейтинг лучших благотворительных фондов по версии Forbes

Вторую строчку в «двадцатке лучших» за 2023 год занял благотворительный фонд «Абсолют-помощь» Александра Светакова. Об этой организации известно, что она оказывает помощь детям с особенностями развития, а также их семьям. Фонд также оказывает адресную помощь, если требуется оплата лечения или других медицинских услуг. Об этом пишет newizv.ru.