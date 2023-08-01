Эксперты заявляют: «Выборы Губернатора Тюменской области будут конкурентными»

Нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор выступает от партии «Единая Россия». От регионального отделения ЛДПР в Тюменской области выступает Денис Садовников, от отделения КПРФ — Иван Левченко, а от «Справедливой России — За правду» — Владимир Пискайкин.