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Эксперты заявляют: «Выборы Губернатора Тюменской области будут конкурентными»

1 августа 2023, 05:00
Фото: Антон Засимов / 1MI
Выборы губернатора состоятся 10 сентября
Избирательная кампания пройдет 10 сентября.
Сюжет
Тюмень

Согласно информационному центру правительства Тюменской области, предстоящие выборы губернатора области будут конкурентными. В этом убеждены наблюдатели и эксперты.

— Они будут проходить в конкурентной среде, потому что на пост Губернатора выдвинуты 4 кандидата от 4 политических партий. Конкуренция — высокая, поэтому для нас важно на всех этапах осуществлять мониторинг и общественный контроль, — заявила председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская.
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Напомним, избирательная кампания пройдет 10 сентября. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало ранее о том, что на пост губернатора выдвинулись 4 кандидата.

Нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор выступает от партии «Единая Россия». От регионального отделения ЛДПР в Тюменской области выступает Денис Садовников, от отделения КПРФ — Иван Левченко, а от «Справедливой России — За правду» — Владимир Пискайкин.

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#Анастасия Ильина#Выборы#Выборы губернатора#Политика#Губернатор#Тюмень
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