Эксперты заявляют: «Выборы Губернатора Тюменской области будут конкурентными»

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Согласно информационному центру правительства Тюменской области, предстоящие выборы губернатора области будут конкурентными. В этом убеждены наблюдатели и эксперты.
— Они будут проходить в конкурентной среде, потому что на пост Губернатора выдвинуты 4 кандидата от 4 политических партий. Конкуренция — высокая, поэтому для нас важно на всех этапах осуществлять мониторинг и общественный контроль, — заявила председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская.
Напомним, избирательная кампания пройдет 10 сентября. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало ранее о том, что на пост губернатора выдвинулись 4 кандидата.
Нынешний губернатор Тюменской области Александр Моор выступает от партии «Единая Россия». От регионального отделения ЛДПР в Тюменской области выступает Денис Садовников, от отделения КПРФ — Иван Левченко, а от «Справедливой России — За правду» — Владимир Пискайкин.