Два руководителя из ТюмГУ обманули университет на десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Тюмени два бывших работника из подразделения ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» были осуждены за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору.
«В суде установлено, что подсудимые, занимая должности директора и заместителя директора подразделения, в период с февраля 2015 года по февраль 2019 года заключали с предпринимателем из г. Томска фиктивные гражданско-правовые договоры на аренду транспортных средств и спецтехники с экипажем для нужд учреждения, которые впоследствии были оплачены в полном объеме. В действительности услуги не оказывались», — сообщает прокуратура Тюменской области.
По данным суда, тюменцы нанесли ущерб образовательной организации в размере 89 млн рублей. Каждый из обвиняемых получил 5 лет колонии. Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство.