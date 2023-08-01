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Два руководителя из ТюмГУ обманули университет на десятки миллионов рублей

1 августа 2023, 10:56
Фото: 1MI
Калининский районный суд вынес приговор двум сотрудникам образовательного учреждения.

В Тюмени два бывших работника из подразделения ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» были осуждены за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

«В суде установлено, что подсудимые, занимая должности директора и заместителя директора подразделения, в период с февраля 2015 года по февраль 2019 года заключали с предпринимателем из г. Томска фиктивные гражданско-правовые договоры на аренду транспортных средств и спецтехники с экипажем для нужд учреждения, которые впоследствии были оплачены в полном объеме. В действительности услуги не оказывались», — сообщает прокуратура Тюменской области.

По данным суда, тюменцы нанесли ущерб образовательной организации в размере 89 млн рублей. Каждый из обвиняемых получил 5 лет колонии. Уголовное дело в отношении предпринимателя выделено в отдельное производство.

Мошенники использовали события выходных для новых схем обмана
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные
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