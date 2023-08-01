«Доктор Лайк»: платите за нужный период страхования

Posted 1 августа, 15:13
Published 1 августа, 15:13
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Теперь по подписке можно получать медицинские услуги — СОГАЗ первым на российском страховом рынке предлагает вам полис добровольного медицинского страхования (ДМС) «Доктор Лайк» с подпиской.
Что такое подписка на полис?
Пример: вы оформили полис в феврале 2023 года и оплатили первый период (месяц) страхования. Страховой взнос за март автоматически списался с банковской карты, привязанной в личном кабинете. На апрель у вас запланирована поездка — вы уезжаете и отключаете подписку, а по возвращении возобновляете действие страхования по полису, оплатив следующий период (месяц) страхования.
Преимущества подписки:
Что входит в программу?
* Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Консультация по вопросам здоровья третьих лиц запрещена (кроме консультации родителей в отношении их ребенка). Консультации несовершеннолетних проводятся в присутствии обоих или одного из родителей. Телемедицинские консультации проводятся врачами без постановки диагноза и назначения лечения, носят общий рекомендательный характер. В экстренном случае мы рекомендуем вызвать скорую медицинскую помощь.
Подробные условия программы страхования вы можете узнать на сайте sogaz.ru и у представителя
АО «СОГАЗ».
Лицензия Банка России СЛ № 1208. АО «СОГАЗ».